نقلت رئيسة تحرير شبكة RT مرغريتا سيمونيان تصريحات المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون الذي أكد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا تضر بها أكثر من روسيا.

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جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث نقلت عن المذيع قوله: "لقد أصبحت القيادة السياسية الأمريكية هائجة: يبدو جو بايدن، بمساعدة نشطة من حلفائه بين صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مصمما ليس فقط على الإطاحة بالحكومة الروسية من خلال ما يشبه للغاية حربا تهدف إلى تغيير النظام، وإنما كذلك من أجل تدمير النظام العالمي الأكثر رسوخا بعد الحرب العالمية الثانية، والذي كانت له فائدة عظيمة للولايات المتحدة لفترة طويلة.

لذلك، اعتبرنا أن التهديد الحقيقي لمستقبلنا لا يكمن في إرسال مليارات الدولارات إلى زيلينسكي، وهي الخطوة المتهورة بالطبع، ولكنها لم تكن لتؤدي لانهيار الولايات المتحدة من تلقاء نفسها. لكن التهديد الحقيقي هو النطاق غير المسبوق للعقوبات الاقتصادية التي سمحوا لجو بايدن بفرضها على روسيا، بل نصحوه بشدة لفرضها".

وتعلق سيمونيان: "إذا كنتم تذكرون، فقد كان من المفترض أن تضر هذه العقوبات بروسيا، إلا أنها، وفي مارس الماضي، كان من الواضح أنها تضر بالولايات المتحدة أكثر من ذلك بكثير".

ونصحت سيمونيان بمشاهدة تاكر كارلسون.

المصدر: تليغرام