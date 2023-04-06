بعد انضمامها رسميا إلى الناتو.. فنلندا تضع عينها على "مقلاع دافيد"

أعلنت فنلندا أنها ستشتري نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "مقلاع دافيد"، وذلك بعد انضمامها يوم الثلاثاء، وبشكل رسمي إلى حلف الناتو.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الفنلندية، فإن قيمة الصفقة تبلغ 344 مليون دولار، وستقوم شركة "رافائيل" للأنظمة الدفاعية المتقدمة الإسرائيلية بتسليم النظام، مبينة أنها ستشتري نظام مقلاع دافيد David's Sling باعتباره نظام الدفاع الجوي بعيد المدى التالي لفنلندا. و"سيعمل هذا النظام على توسيع النطاق التشغيلي لقدرات الدفاع الجوي الأرضية الفنلندية بشكل كبير".

وأكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن أن "إتمام الصفقة سيوفر القدرة لقوات الدفاع الفنلندية لاعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية. في الوقت نفسه، نواصل التطوير الطموح وطويل الأمد لقدرات الدفاع الفنلندية في بيئة أمنية جديدة".

وDavid’s Sling، المعروف أيضا باسم "العصا السحرية"، قادر على اعتراض الصواريخ على مدى 25-185 ميلا. ووفقا لوزارة الدفاع الفنلندية، تم تعيين الحد الأدنى لمتطلبات ارتفاع الطيران في البلاد على 9.3 ميل.

وذكرت أن العقد سيشمل جزءا منفصلا بين وزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة الدفاع الفنلندية لضمان أمن إمداد النظام، مبينة أن الترتيب سيضمن توافر مكونات النظام الحيوية في جميع المواقف الأمنية.

المصدر: i24