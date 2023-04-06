دونيتسك: قتلى الجيش الأوكراني يصل إلى 20 ألف جندي في أرتيموفسك

قال يان غاغين مستشار القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني في أرتيموفسك فعليا تتراوح بين 15 إلى 20 ألف قتيل.

وقال غاغين على قناة روسيا 1 التلفزيونية: "تم دفن ما بين 15 ألف و 20 ألف جندي أوكراني بالفعل في أرتيموفسك".

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وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قد نشرت في مقال سابق لها، أن القوات الأوكرانية تخسر من 100 إلى 200 عسكري يوميا خلال المعارك الدائرة حول مدينة أرتيموفسك.

وتقع أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا، وهي محور نقل مهم لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس.

المصدر: نوفوستي