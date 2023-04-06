الرئيس الصيني يستقبل نظيره الفرنسي في بكين (فيديو)

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين اليوم الخميس قبل اجتماع مغلق في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها للصين.

التقى شي بضيفه على سجادة حمراء ضخمة مزينة بالأعلام الصينية والفرنسية بينما عزف النشيدان الوطنيان للبلاد.

ونقل عن شي أنه أشاد بالعلاقات مع فرنسا في الوقت الذي يمر فيه العالم بتغييرات "عميقة". بدوره، أكد ماكرون لشي أنه "يعول عليه لإعادة روسيا إلى المنطق".

المصدر: "أ ف ب"