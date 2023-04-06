الكشف عن تفاصيل جديدة حول طائرة أوكرانية تحطمت في بريانسك الروسية

ذكرت قناة REN TV الروسية أن الطائرتين الأوكرانيتين اللتين تحطمت إحداهما في مقاطعة بريانسك الروسية أمس الأربعاء، كانتا تحملان قنابل جوية.

ونقلت القناة عن مصدر لها أن رجال الشرطة والأمن عثروا في الموقع الذي ألقى فيه المخربون القنابل، على حفرتين بقطر ستة وأربعة أمتار تباعا، بالإضافة إلى شظايا قنابل جوية.

وقال المصدر: "على مقربة من موقع التحطم تم العثور أيضا على بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف وسترة مضادة للرصاص أخفاها الطيار".

بالإضافة إلى ذلك، عثر عناصر الأمن على مقبض لذراع إطلاق القنابل، ولوحين إلكترونيين، ومفكرة بها ملاحظات، وكاميرا فيديو، ورشاش آلي، ومخزنين بالخراطيش.

يذكر أنه بعد ظهر أمس الأربعاء عبرت طائرتان أوكرانيتان رياضيتان حدود مقاطعة بريانسك، حيث أفيد بأنهما ألقتا شيئا ما قبل أن يرصد هناك دخان يتصاعد قرب قرية ليسنويه بمنطقة سوراج.

وتمكنت إحدى الطائرتين من العودة إلى أراضي أوكرانيا، بينما سقطت الثانية بعد أن لمست أسلاك خط للكهرباء. وعندما وصلت قوات الأمن الروسية إلى الموقع، كان الطيار قد هرب، لكنه تم تحديد موقعه واعتقاله بسرعة.

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ولم ينف ألكسندر موروزوف (68 عاما) الذي وصف نفسه بأنه طيار خاص من منطقة خاركوف، تورطه في الحادث، واعترف بأنه حصل على وعد بمنحه 50000 هريفنيا (العملة الأوكرانية) مقابل تنفيذ التحليق، دون أن يقدم تفسيرا واضحا لمهمته.

ورأى بعض الخبراء العسكريين، أن الغارة الفاشلة ربما خططت لاستهداف خط أنابيب النفط "دروجبا" الذي يمر عبر مقاطعة بريانسك.

المصدر: REN TV