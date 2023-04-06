سلاح روسي جديد يدمر أكثر من نصف مدافع هاوتزر الغربية في أوكرانيا

أعلن مصدر مطلع عن تدمير ما يقرب من نصف مدافع الهاوتزر التي أمد بها "الناتو" أوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بواسطة قذائف "لانسيت".

جاء ذلك وفق ما ذكره المصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، حيث تابع أن القوات الروسية دمرت ما يقرب من نصف مدافع الهاوتزر الأجنبية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا باستخدام ذخيرة "إزديليا 51/52" المعروفة أيضا باسم "لانسيت".

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وأكد المصدر أن "ذخيرة (لانسيت) الروسية أثبتت كفاءة عالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأصبحت اليوم إحدى الوسائل الرئيسية للقتال المضاد للبطاريات، حيث دمرت أكثر من 100 مدفع هاوتزر ووحدات مدفعية ذاتية الدفع صنع (الناتو) منذ بداية العام الجاري، وتحديدا تم تدمير 45% باستخدام طائرات مسيرة انتحارية".

وأوضح المصدر أن الحديث يدور بشكل أساسي عن مدافع M777 والوحدات ذاتية الدفع M109 Paladin المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تسليمها لأوكرانيا، فيما أكد أن استخدام الطائرات المسيرة لقذائف "لانسيت" أثبت فعالية من الناحيتين القتالية والاقتصادية، لأنه كقاعدة عامة، هناك الحاجة إلى قذيفة واحدة فقط لتدمير مدفع هاوتزر.

وتابع المصدر: "بناء على ذلك، يتم تقليل الوقت اللازم لإيقاف المدفعية الأوكرانية عن العمل بعد اكتشافها، دون استهلاك الذخيرة التقليدية، وتقليل وقت تشغيل أصول الاستطلاع والأطقم القتالية".

وأكد المصدر على أن القوات الروسية تقوم بقتال مضاد للبطاريات في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا باستخدام دائرة الضربات الاستطلاعية، التي قد تشمل طائرات الاستطلاع المسيرة بمختلف أنواعها، وكذلك أنظمة الاستطلاع المختلفة والمراقبين الأرضيين والمسيرات الانتحارية مباشرة كوسيلة للتدمير.

وقد تم تطوير ذخيرة "لانسيت" من قبل ZALA ZERO، وهي قادرة على ضرب أهداف على مسافات تصل إلى عدة عشرات من الكيلومترات، فيما تحمل الطائرات المسيرة 3 أنواع من الرؤوس الحربية التي تزن 3-5 كيلوغرامات، وتسبب تجزئة تراكمية أو حرارية شديدة الانفجار، اعتمادا على نوع الهدف الذي تتم إصابته.

المصدر: نوفوستي