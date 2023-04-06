مذيع في فوكس نيوز يتحدث عن السبب الحقيقي الكامن وراء محاكمة ترامب

قال تاكر كارلسون مذيع قناة فوكس نيوز، إن محاكمة واستدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المحكمة يأتي في الحقيقة من كونه منافسا للرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف تاكر: "من الواضح جدا ما حدث في قاعة المحكمة في مانهاتن. إنه واضح أيضا للديمقراطيين. تم توجيه تهم جنائية إلى ترامب لأنه يخطط لتحدي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة. الأمر بهذه البساطة حقا. لو كان دونالد ترامب قد استقال في عام 2020، هل كان سيتم توجيه الاتهام إليه اليوم؟ بالطبع لا".

كما وصف تاكر اعتقال الرئيس السابق بأنه "أكثر تدخل انتخابي فاضح في تاريخ الولايات المتحدة". بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الصحفي أن ترامب وجهت إليه 34 تهمة، لكن إذا نظرت إلى الوضع، فإننا نتحدث عن جريمة واحدة "اتهم ترامب بارتكابها 34 مرة".

ووجهت إلى ترامب في محكمة مانهاتن الجنائية، يوم الثلاثاء الماضي، 34 تهمة تزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمدفوعات لامرأتين، بما في ذلك الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، للتكتم على علاقتهما المزعومة.

ودافع الرئيس السابق بأنه غير مذنب، ثم أطلق سراح ترامب من المحكمة.

ويرى محامو ترامب أن التهم الموجهة إلى موكله خالية من الحقائق.

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2024.

وصرح خبراء، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا يزال من الممكن انتخابه رئيسا حتى لو أدين، لكن الخبراء يقولون إن هناك أسبابا عملية يمكن أن تجعل الأمر تحديا.

المصدر: RT