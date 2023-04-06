استطلاع رأي: مارين لوبان ستهزم ماكرون إذا أجريت الانتخابات الرئاسية الآن

أظهر استطلاع أجرته قناة BFMTV، أن زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان، ستتفوق على الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في عدد الأصوات إذا أجريت الانتخابات الرئاسية الآن.

ووفقا لنتائج الإستطلاع: "إذا كانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى الآن بنفس المرشحين كما في عام 2022، فإن لوبان ستحتل المركز الأول بنسبة 31% من الأصوات، متغلبة على ماكرون وجان لوك ميلونشون بنسبة 23% و18.5% من الأصوات على التوالي".

وفي انتخابات عام 2022، حصل ماكرون على 28% من الأصوات في الجولة الأولى، ومارين لوبان 23%، وصوت 22% من الناخبين لزعيم الحزب اليساري "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون.

وأظهر الاستطلاع أن الناخبين الذين سيصوتون لصالح لوبان يصلون إلى 8% أكثر من العام الماضي، في حين أن نمو شعبيتها واضح بين جميع فئات السكان، على العكس من ذلك، كان ماكرون سيخسر 5% من الناخبين، وهو ما يرتبط بانخفاض شعبيته وسط إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد.

ومن بين الذين أيدوا الرئيس العام الماضي، فإن 73% فقط سيصوتون لماكرون مرة أخرى، وفقا لاستطلاع Ifop-Fiducial لراديو "سود" وصحيفة Paris Match، وتراجعت شعبية الرئيس إلى مستوى قياسي منخفض منذ عام 2019، مع دعم 29% فقط من السكان لأفعاله.

في الجولة الثانية، حيث التقت مارين لوبان مع إيمانويل ماكرون، كانت النتيجة لصالح زعيمة حزب "التجمع الوطني"، بنسبة 55% من الأصوات وماكرون 45%. وقبل عام، تم انتخاب ماكرون لولاية رئاسية ثانية بنسبة 58.55% من الأصوات.

يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 3 إلى 5 أبريل، بين 1808 أشخاص تزيد أعمارهم عن 18 عاما يعيشون في فرنسا، ويراوح الخطأ الإحصائي بين 1.3 و3.1 نقطة مئوية.

المصدر: نوفوستي