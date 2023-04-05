الجيش الأوكراني يتسلم منظومة "أفينغر" الأميركية للدفاع الجوي

أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية المشتركة سيرغي نايف عن دخول نظام الصواريخ المضادة للطائرات الأمريكية "أفينغر" للخدمة القتالية لدى القوات المسلحة الأوكرانية

وكتب نايف على تيليغرام الأربعاء "تم تعزيز امكانيات حماية المجال الجوي لمنطقة العمليات الشمالية بالمنظومات التي قدمتها الدول الأعضاء في الناتو.. وأضاف: "نظام الصواريخ المضادة للطائرات "أفينغر" بدأ بالفعل القيام بمهماته القتالية".

كما سجل نايف مقطع فيديو على خلفية نظام الدفاع الجوي. موضحا أن كوادر العسكريين من الجيش الأوكراني الذين يتولون تشغيل "أفينغر"، تم تدريبهم في ألمانيا. واصفا النظام بأنه "جيد وفعال".

المصدر: تاس