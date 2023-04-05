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البيت الأبيض يؤكد استدعاء السفير الروسي

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البيت الأبيض يؤكد استدعاء السفير الروسي
Sputnik ILYA PITALEV
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
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أكدت الإدارة الأمريكية استدعاء السفير الروسي أناتولي أنطونوف في 30 مارس الماضي لمناقشة الوضع المتعلق باعتقال الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهمة التجسس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "بوسعنا التأكيد أن السفير أنطونوف تم استدعاؤه إلى الخارجية الأمريكية يوم 30 مارس. والتقى بنائبة وزير الخارجية فكتوريا نولاند، ولكن ليس لدي ما أضيفه".

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وأكد أن اللقاء كان متعلقا بقضية غيرشكوفيتش.

ولم تعلق الخارجية الروسية رسميا على لقاء السفير بنائبة وزير الخارجية الأمريكية.

يذكر أن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش اعتقل في مدينة يكاترينبورغ الروسية. وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الصحفي كان يقوم بجمع معلومات سرية لصالح الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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