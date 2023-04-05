ستولتنبرغ: الناتو لم يكن تهديدا لروسيا أبدا

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن حلف الناتو لم يمثل تهديدا للدولة الروسية إطلاقا.

وقال ستولتنبرغ في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن "هذه ليست مواجهة من قبل الاتحاد الأوروبي ولا من قبل الناتو. والناتو هو حلف دفاعي، ولم يكن الناتو وفنلندا يشكل تهديدا لروسيا أبدا".

وأضاف أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو ستكون البلاد أكثر أمنا، وسيصبح الحلف أقوى.

وأشار إلى أن روسيا ليست من يقرر من ينضم إلى الناتو، وأن القرار يعود لكل دولة مستقلة على حدة.

وجاء ذلك تعليقا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت، وأن أوروبا بادرت إلى المواجهة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي