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بلينكن: الغرب سيزود كييف بالأسلحة حتى يتحقق السلام في أوكرانيا

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بلينكن: الغرب سيزود كييف بالأسلحة حتى يتحقق السلام في أوكرانيا
AP
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أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الدول الغربية تدعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، لكنها ستستمر في إمداد كييف بالأسلحة إلى أن يتحقق السلام.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي ببروكسل عقب اجتماع رؤساء إدارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الناتو: "أعلنت الولايات المتحدة أمس تخصيص حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، والتي تضمنت ذخيرة لـ HIMARS MLRS ومعدات مضادة للطائرات بدون طيار وقذائف مدفعية، وستستمر عمليات التسليم هذه للسماح لأوكرانيا بحماية البنية التحتية ".

وأضاف: "الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا يدعمون الجهود الدبلوماسية المهمة التي ستساعد في تحقيق السلام في أوكرانيا".

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرح الكرملين بأن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب، لن يكون له أي تأثير على مجريات العملية العسكرية الخاصة، وأن مصير الأسلحة الغربية سيكون التدمير على يد القوات الروسية.

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المصدر: تاس 

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