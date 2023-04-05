مسؤول إيراني: من المزمع أن يزور إبراهيم رئيسي الرياض تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان

أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده، أنه من المفترض أن يزور الرئيس إبراهيم رئيسي الرياض، تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح يعقوب رضا زاده قائلا: "الاتصالات بين وزيري خارجية إيران والإمارات قد بدأت، ويأتي ذلك بعد الاجتماع الأخير لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع رئيس دولة الإمارات، والاجتماع الذي تم تقييمه بشكل جيد..أعتقد أنه بعد زيارة شمخاني للإمارات، سنرى تطورا في العلاقات السياسية بين إيران والإمارات".

وتابع: "من المفترض أن يزور الرئيس الايراني الرياض تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي ستشمل بالتأكيد دولا أخرى أيضا، وفي هذا الصدد، سيلتقي رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، مع الرئيس الايراني قريبا، وقد يعقد هذا الاجتماع في إيران أو في الإمارات".

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يقوم سلطان عمان في الفترة المقبلة بزيارة إيران لتسهيل هذا الأمر.

المصدر: "مهر"