الحرس الثوري الإيراني: إزالة إسرائيل لم يعد هدفا بعيد المنال

اعتبر مساعد الشؤون التنسيقية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي خلال تشييع مستشار قتل في سوريا أن "إزالة إسرائيل لم يعد هدفا بعيد المنال".

وخلال مراسم تشييع المستشار العسكري في الحرس ميلاد حيدري (قتل مؤخرا في غارة إسرائيلية بسوريا)، أكد العميد نقدي أن "الثأر من الصهاينة لدم الشهيد حيدري سيأتي بكل تأكيد، وأن هذه الدماء هي أغلى من أن يتم الثأر لها بالقضاء على شخص صهيوني واحد لأن تحرير القدس هو هدفنا النهائي".

وأضاف نقدي: "إذا كان الصهاينة يريدون دفعنا نحو رد عجول، فعليهم أن يعلموا بأن الثأر لدماء الشهيد حيدري هو مؤكد وحتمي وسنثأر في الوقت المناسب، وكما قال الشهيد الحاج قاسم سليماني إن الثأر لدماء شهدائنا هو طرد أمريكا من المنطقة، وقد رأينا جميعا كيف غادروا المنطقة بذل وهوان".

وقال العميد نقدي إنه "يتعين على الصهاينة أن يعلموا بأن تحرير القدس حتمي، وإنهم اشتروا أراضي في أمريكا الجنوبية ليستقروا فيها بعد طردهم من فلسطين، ويقيموا كيانا جديدا، لكن شعوب العالم قد استيقظت ولا تسمح بتحقيق مثل هذا الحلم".

وأردف: "إن إزالة الكيان الصهيوني لم يعد هدفا بعيد المنال، بل هو مهمة يجب إنجازها، وإن الذين حرروا المسجد الأقصى مرة في السابق سيكونون رواد التحرير هذه المرة".

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وأفاد بيان العلاقات العامة بالحرس الثوري يوم الأحد، "بوفاة النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي متأثرا بجروحه إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق فجر يوم الجمعة".

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت يوم الجمعة، في بيان "استشهاد أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري ميلاد حيدري، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني فجر الجمعة على محيط دمشق".

وأدان بيان العلاقات العامة، "صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة"، وأكد ان "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة".

المصدر: "فارس"