بلينكن: أبواب "الناتو" مفتوحة لكييف بعد أن تفي بمعايير الحلف

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن سياسة "الباب المفتوح" التي يتبعها حلف "الناتو" تجاه أوكرانيا لم تتغير، ويركز الغرب على الخطوات العملية في هذا المجال.

وقال بلينكن في ختام الاجتماع الوزاري في بروكسل: "نحن نركز على الخطوات العملية التي يمكن وينبغي اتخاذها لضمان أن أوكرانيا تلبي معايير حلف الناتو، بالطبع، تظل أبواب الناتو مفتوحة ولا توجد تغييرات".

وأضاف وزير الخارجية: "لكن الآن يجب أن نركز بشكل مكثف على الأسابيع والأشهر القادمة، خاصة في ضوء أن أوكرانيا تستعد لتنفيذ هجوم مضاد".

ويوم أمس الثلاثاء، سلمت وزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو وثيقة انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مما يعني استكمال الإجراءات الرسمية لانضمام فنلندا إلى "الناتو".

وقررت فنلندا الانضمام إلى الحلف في مايو الماضي وسط تطورات الأزمة في أوكرانيا، وفي البداية، تمت الموافقة على طلبها من قبل 28 دولة من أصل 30 دولة في الحلف - باستثناء هنغاريا وتركيا، صدقت بودابست على عضوية البلاد في الحلف في نهاية مارس، وأنقرة في بداية أبريل.

وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن روسيا تأسف لتوجه فنلندا نحو الانضمام إلى "الناتو"؛ وأن موسكو لم تشكل أي تهديد لهلسنكي، كما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن انضمام فنلندا إلى الحلف سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين هلسنكي وموسكو.

المصدر: تاس