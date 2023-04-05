وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ضخم في سماء الجليل الأعلى (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم توجيه تعليمات لسكان الجليل الأعلى بالتزام الملاجئ، عقب سماع انفجارات على الحدود مع لبنان.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن اعتراض طائرة مسيرة بعد الاشتباه باختراقها الحدود الإسرائيلية اللبنانية، من جهة بلدة المطلة.

דיווח ראשוני על יירוט באצבע הגליל. נבדק אם מדובר במלט נוסף pic.twitter.com/nbR9gEWFWw — Or Heller אור הלר (@OrHeller) April 5, 2023

Iron Dome interceptors launched, reportedly due to a malfunction.



It appears that no launch was made toward Israel - neither a rocket nor a UAVhttps://t.co/3v9HkxFAIVpic.twitter.com/cLsUvHZJgG — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 5, 2023

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن نظام القبة الحديدية أطلق فوق سماء منطقة الجليل الأعلى في إسرائيل، وسمع دوي انفجارات في أنحاء شمال إسرائيل.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم "تفعيل القبة الحديدية في الشمال، عن طريق الخطأ".

بدوره، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن "التحذير الذي تم تفعيله في الشمال بالقرب من ناحال شيون وكيبوتس شانير هو تحذير كاذب على ما يبدو"، مؤكدا أن "التفاصيل قيد المراجعة".

المصدر: I24