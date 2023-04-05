سياسي أمريكي: الاتهامات الموجهة لترامب سابقة سيصبح فيها التلاعب بالقانون لأهداف سياسية أمرا طبيعيا

صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، بأن توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يشكل سابقة سيصبح فيها التلاعب بالقانون أمرا طبيعيا في واشنطن.

وأضح روبيو عبر "تويتر"، قائلا: "اليوم هو يوم سيء بالنسبة لنا جميعا، اليوم تتجاوز السياسة الأمريكية خطا لا رجعة فيه، اليوم نضع معيارا جديدا في تاريخ البلاد، مفاده أنه إذا كنت تريد هزيمة شخص ما، فلا تدع شئيا يمنعك، يجب أن تكون قادرا على التلاعب بالقانون كما يحلو لك من أجل توجيه اتهامات ضد أي شخص، هذا سيغير السياسة في أمريكا إلى الأبد".

وأضاف روبيو، أن الاتهامات الموجهة ضد ترامب "سخيفة"، لأن خلفيتها السياسية واضحة للجميع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستندم على هذا اليوم لفترة طويلة جدا"، لأن المعيار الجديد يضع البلاد على " طريق مدمر".

ويواجه دونالد ترامب 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تتعلق بمدفوعات مالية لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوغال قبل انتخابات عام 2016.

Today is a bad day for all of us & we are all going to regret it for a very long time pic.twitter.com/Nc2oMpeFz0 — Marco Rubio (@marcorubio) April 4, 2023

المصدر: نوفوستي