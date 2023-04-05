 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: مقتل 580 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" خلال الـ 24 ساعة الماضية

سياسي أمريكي: الاتهامات الموجهة لترامب سابقة سيصبح فيها التلاعب بالقانون لأهداف سياسية أمرا طبيعيا

أخبار العالم

سياسي أمريكي: الاتهامات الموجهة لترامب سابقة سيصبح فيها التلاعب بالقانون لأهداف سياسية أمرا طبيعيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2g8

صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، بأن توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يشكل سابقة سيصبح فيها التلاعب بالقانون أمرا طبيعيا في واشنطن.

وأضح روبيو عبر "تويتر"، قائلا: "اليوم هو يوم سيء بالنسبة لنا جميعا، اليوم تتجاوز السياسة الأمريكية خطا لا رجعة فيه، اليوم نضع معيارا جديدا في تاريخ البلاد، مفاده أنه إذا كنت تريد هزيمة شخص ما، فلا تدع شئيا يمنعك، يجب أن تكون قادرا على التلاعب بالقانون كما يحلو لك من أجل توجيه اتهامات ضد أي شخص، هذا سيغير السياسة في أمريكا إلى الأبد".

وأضاف روبيو، أن الاتهامات الموجهة ضد ترامب "سخيفة"، لأن خلفيتها السياسية واضحة للجميع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستندم على هذا اليوم لفترة طويلة جدا"، لأن المعيار الجديد يضع البلاد على " طريق مدمر".

ويواجه دونالد ترامب 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تتعلق بمدفوعات مالية لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوغال قبل انتخابات عام 2016.

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا