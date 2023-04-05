مدير "روس آتوم": روسيا مستعدة للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في ضمان أمن محطة زابوروجيه

أجريت مشاورات بين الوفد الروسي ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وترأس الوفدين المدير العام للمؤسسة الحكومية "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيف ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مدينة كالينينغراد غربي روسيا، وقد جرى الاجتماع بنفس الآلية التي يجري بها خلال العام المنصرم، بالفحص المنتظم للوضع على الأرض، حيث ركزت المناقشات على القضايا المتعلقة بضمان السلامة النووية والمادية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وتحديدا على نتائج زيارة غروسي إلى المحطة في 29 مارس الماضي، على رأس البعثة الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقرأ المزيد

وقد تمكن غروسي بنفسه من الاطلاع على نتائج قصف المحطة الذي وقع في نوفمبر من العام الماضي بعد زيارته الأخيرة، وكنتيجة إيجابية، أشار إلى وجود مولدات ديزل روسية، وغرف مراجل معيارية، فيما أبلغ ليخاتشيف غروسي بالخطوات التي يتخذها الجانب الروسي لضمان التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وقد ناقش المشاركون في الاجتماع الوضع حول مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي لضمان السلامة النووية للمحطة، وتم التأكيد على استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذه، كما نوقشت قضايا التعاون الحالي والمستقبلي بين روسيا والوكالة في مجالات أخرى، فيما أكد الطرفان على مواصلة الاتصالات.

المصدر: RT