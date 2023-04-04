"الدوما" الروسي يناقش مسألة التصديق على اتفاقيات مع سوريا

يناقش مجلس "الدوما" الروسي يوم الأربعاء، التصديق على اتفاقات بين روسيا وسوريا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم الأشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة.

وكذلك النظر في القراءة الأولى لمشروع قانون بمنع بيع الأكياس والأواني البلاستيكية على بحيرة بايكال.

وفي 4 مارس، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق للتصديق على مجلس النواب. وينص القانون على تسليم المشتبه بهم والمتهمين وفقا لتشريعات كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص "يعاقب عليها جنائيا وتترتب عليها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقوبة أشد ".

ويرفض التسليم إذا كان الجرم المطلوب تسليمه يعاقب عليه بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب، وتكون الاستثناءات عندما "يقدم الطرف ضمانة كافية، في رأي الطرف المطلوب منه التسليم، بأن الشخص المطلوب تسليمه لن ينفذ بحقه عقوبة الإعدام"، ويجوز للطرف الطالب، عند الاقتضاء، أن يطلب الاحتجاز المؤقت للشخص قبل تقديم طلب التسليم.

المصدر: تاس