لليوم الثاني على التوالي.. زيلينسكي يعقد اجتماعا بشأن الوضع في أرتيوموفسك

عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا عسكريا يوم الثلاثاء، تحدث خلاله ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية للقوات الأوكرانية، عن الوضع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نُشرت على قناته في "تيليغرام": "اليوم، جرى تنسيق خاص لاجتماعنا العسكري، الجنرال سيرسكي [أبلغ] بالمستجدات في باخموت".

وبحسبه، ناقش الاجتماع أيضا الوضع العسكري بشكل عام وتوريد الذخيرة.

ويوم الاثنين، عقد زيلينسكي اجتماعا لمقر القائد الأعلى، وأبلغ سيرسكي، الذي كان في محور أرتيوموفسك، عن الموقف من خلال خط اتصال آمن.

ومساء الاثنين، أعلن مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أن علم روسيا قد رفع فوق مبنى إدارة مدينة أرتيوموفسك، وأكد أن المدينة من الناحية القانونية تخضع لسيطرة القوات الروسية.

المصدر: تاس