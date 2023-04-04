أردوغان: المحاولات البغيضة لحرق نسخ القرآن جريمة كراهية يجب ردعها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، أن محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم تعتبر "جريمة كراهية يجب وقفها".

وقال أردوغان في كلمة خلال برنامج الإفطار الرمضاني التقليدي مع السفراء بنسخته الـ 14 في مقر حزب "العدالة والتنمية" بأنقرة: "المحاولات البغيضة لحرق نسخ القرآن الكريم ليست مقبولة أبدا بأي حال من الأحوال، فهي جريمة كراهية واضحة تماما".

وأضاف: "يتوجب وضع حد لهذه الأعمال الخسيسة التي تجرح مشاعر نحو ملياري إنسان وتثير غضبهم".​​​​​​​

وأشار أردوغان أن التغاضي عن الأنشطة التي من شأنها أن تغذي كراهية الإسلام في بعض الدول الأوروبية هو أمر مقلق لمستقبل تركيا.​​​​​​​

وأوضح أن الذين يسمحون بحرق نسخ القرآن الكريم تحت ستار حرية التعبير يقوضون مفهومي الديمقراطية والحرية.

وأكد أردوغان: "أنا أثق بأنكم ستنقلون تطلعاتنا هذه إلى السلطات المعنية والرأي العام في بلدانكم على أكمل وجه".

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المصدر: الأناضول