وسائل إعلام: وزيرا خارجية إيران والسعودية سيلتقيان في بكين غدا الخميس

أفادت قناة "العالم" نقلا عن مصادر دبلوماسية ووسائل إعلام إيرانية وسعودية، أن وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقيان في بكين، يوم الخميس.

ونقلت "العالم" عن وسائل الإعلام قولها إن هذا اللقاء يأتي في إطار مساعي "تفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي أُعلن الشهر الماضي، وترتيب تبادل السفراء وإعادة فتح القنصليات".

وأضافت وسائل الإعلام أن "لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة"، مشيرة إلى أن اختيار الصين مكانا لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني "يأتي امتدادا لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات.

وفي 10 مارس الماضي، أعلن البلدان والصين في بيان مشترك، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوما.

المصدر: "العالم"