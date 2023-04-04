بالفيديو.. أجواء متوترة أمام محكمة مانهاتن حيث مثل ترامب

شهدت ولاية نيويورك يوما عصيبا إثر مجريات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محكمة مانهاتن، حيث أعلنت المحكمة عن لائحة الاتهام الموجه إليه، والتي رفضها ترامب.

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واحتشد العشرات من مناصري ترامب خارج قاعة المحكمة، رفقة الصحافيين، الذي وصلوا لتغطية الحدث الأبرز في تاريخ الولايات المتحدة، إذ يعتبر ترامب أول رئيس أمريكي يوجه إليه تهم جنائية في التاريخ.

وقامت سلطات نيويورك بإغلاق تام لمنطقة المحكمة، التي شهدت تحليق طائرات مروحية لتأمين سير المحاكمة وتجنب حالات الفوضى والاضطرابات التي كان من المتوقع حدوثها فور إعلان اللائحة الجنائية.

ويمثل الرئيس ترامب أمام محكمة مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام الأسبوع الماضي.

وبعد قراءة لائحة الاتهام وتوجيه 34 تهمة جنائية بحق ترامب، رفض الرئيس الأمريكي السابق الاتهامات، ودفع ببراءته، وبعد إنتهاء جلسة المحاكمة، غادر ترامب، قاعة المحكمة عائدا إلى فلوريدا، وبحسب شبكة CNN، سيؤجل القاضي خوان ميرشان قضية ترامب حتى موعد لاحق.

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وقالت الشبكة، إنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية لقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 4 ديسمبر في نيويورك.

وأضافت، أنه "يمكن إحالة القضية إلى مؤتمر الحالة، (هو اجتماع بأمر من المحكمة مع قاض أو في بعض الظروف مستشار مفوض) حيث يقررون تاريخ المحاكمة أو للحصول على معلومات محدثة عن المدعى عليه للظروف الجارية".

المصدر: RT