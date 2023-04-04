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وزير خارجية هنغاريا: اجتماع الناتو في بروكسل ينذر باحتمال اندلاع حرب عالمية جديدة

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وزير خارجية هنغاريا: اجتماع الناتو في بروكسل ينذر باحتمال اندلاع حرب عالمية جديدة
ria.ru
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قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن اجتماع وزراء خارجية دول "الناتو" في بروكسل يؤكد خطورة اندلاع حرب عالمية جديدة بسبب الأزمة الأوكرانية.

 

وأشار سيارتو، الذي يشارك في اجتماع يستمر يومين مع زملائه في بروكسل، في مقابلة مع الصحفيين أذاعتها قناة "إم 1" التلفزيونية: "للأسف، في ضوء خطابات اليوم، يمكننا القول إننا نقترب من حرب عالمية أخرى".

وأكد إنه تحدث في الاجتماع عن ضرورة "منع صدام مباشر بين الناتو وروسيا".

وأضاف: "إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي بوضوح إلى حرب عالمية جديدة، وبالتالي من المهم للغاية ألا يشارك حلف الناتو، في الصراع الأوكراني، وعلى وجه الخصوص، لا يزود كييف بالأسلحة".

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المصدر: تاس 

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