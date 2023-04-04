لحظة بلحظة.. متابعة اعتقال ترامب ومحاكمته في نيويورك

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلةـ في قضية "شراء صمت" الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

ونعرض لكم في ما يأتي أبرز وأحدث التطورات في هذه القضية:

- ترامب يغادر الاحتجاز بعد أخذ بصماته متوجها إلى قاعة المحكمة.

- البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيتابع محاكمة ترامب لكنها "ليس محور اهتمامه"

- البيت الأبيض: مستعدون للاضطرابات المحتملة بشأن محاكمة ترامب.

- ترامب: سيعتقلونني ولا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا...استدعائي للمثول أمام القضاء يبدو "سرياليا"

- دونالد ترامب رهن الاعتقال

- موكب ترامب يتوجه إلى محكمة مانهاتن لبدء جلستها بتهم جنائية (فيديو)

- بالتفاصيل.. تصورات كيف سيقضي ترامب يوم المحاكمة في نيويورك؟

يتبع..