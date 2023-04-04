وصفها خامنئي سابقا بـ"جريمة كبرى لا تغتفر".. تسمم طالبات إيرانيات في منطقة أذربيجان

أفاد رئيس قسم طوارئ مستشفى محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية أصغر جعفري بأنه تم نقل 20 طالبة في مدرسة باغميشة بمدينة تبريز إلى المستشفى لإسعافهن من التسمم.

وفي تصريحات لوكالة "إرنا"، أوضح أصغر جعفري أن خبراء الطوارئ أرسلوا على الفور إلى المكان بعد إعلان نبأ عن حالة عدد من الطالبات في إحدى المدارس الثانوية للبنات في تبريز.

وأضاف: "تم الإبلاغ عن ضيق في التنفس كأحد أعراض مرض الطالبات، ونقل خبراء الطوارئ 20 طالبة إلى مستشفى سيناء من خلال إجراءات ما قبل المستشفى"، لافتا إلى أن العلامات الحيوية للطالبات طبيعية والحالة العامة للجميع جيدة.

كما وردت أنباء عن طالبات في مدينة نقده بمحافظة اذربيجان الغربية، أصبن بحالة دوار و حالات تشبه التسمم إثر استنشاق روائح كريهة.

وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، أنه تم تحديد هوية أكثر من 110 أشخاص، متورطين في حالات تسميم طلبة المدارس، وتم اعتقالهم، وفتح محاضر تحقيق معهم.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أكد أنه يتعين على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسمم طالبات المدارس، معتبرا أن هذه جريمة كبيرة لا تغتفر.

وجاء ذلك بعد أن تعرضت أكثر من 100 طالبة للتسمم بالغاز في مدارس بإيران.

المصدر: "فارس" + "إرنا"