إعلام إيراني: طهران توفد رضا عامري سفیرا جديدا لها لدى الإمارات بعد شغور المنصب 8 سنوات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران سترسل رضا عامري سفيرا للبلاد لدى الإمارات، وذلك بعد شغور المنصب 8 سنوات.

وذكرت قناة "العالم" نقلا عن مصادر إخبارية، أن السفير الإيراني الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، هو المدير العام للإيرانيين بالخارج بوزارة الخارجية الإيرانية، حيث كان سفيرا لإيران لدى الجزائر والسودان وإريتريا.

كما كان عامري مسؤولا عن منطقة الشرق الأوسط والخليج في وزارة الخارجية الإيرانية.

جدير بالذكر أن محمد رضا فياض كان آخر سفير لإيران لدى الإمارات، وعاد إلى إيران في أوائل عام 2016، وبعد ذلك استمر نشاط السفارة الإيرانية لدى أبو ظبي على مستوى القائم بالأعمال، فيما يقوم حاليا حسين حيدري بالأعمال ويرأس السفارة الإيرانية لدى أبو ظبي.

المصدر: "العالم"