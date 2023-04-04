الرباعية تتفق على مواصلة الاتصالات خلال المشاورات بموسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا ناقشوا في مشاورات بموسكو، الاستعدادات لعقد اجتماع وزاري رباعي.

وقالت الخارجية الروسية: "عقدت في موسكو يومي 3 و4 أبريل الجاري، مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وبحثت الاستعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية هذه الدول، وحدد المشاركون في المشاورات بطريقة مباشرة وصريحة نهجهم واتفقوا على مواصلة الاتصالات".

وأفادت الأنباء بأن موضوع الاجتماع الرباعي سيكون "تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق"، وذكر مصدر وزارة الخارجية الروسية أمس الاثنين، أن سلسلة من المشاورات عقدت في موسكو استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

يشار إلى أنه كان من المقرّر عقد اجتماع نواب وزراء الخارجية في مارس المنصرم، إلا أنه تم تأجيله.

وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، فإن قرار التأجيل لم يٌتخذ بناء على طلب موسكو، وإنما بسبب عدم استعداد الأطراف لذلك.

وهذه المرة، وصلت وفود جميع المشاركين في هذه الصيغة إلى العاصمة موسكو يوم الأحد لإجراء "المشاورات اللازمة بشأن التحضير لاجتماع وزراء الخارجية".

وفي ديسمبر الماضي، استضافت روسيا أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما، حيث اندلعت الأزمة السورية في سوريا عام 2011، وانحازت تركيا، التي كانت قبل الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.

لكن الجانبين تحدثا في الآونة الأخيرة، ونقلت بعض وسائل الإعلام وجود أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التطبيع التدريجي للعلاقات بين البلدين.

المصدر: تاس + RT