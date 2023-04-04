مدعي عام مانهاتن يصل إلى المحكمة قبل ساعات من بدء محاكمة ترامب

وصل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأمريكية ألفين براغ، إلى محكمة في وسط المدينة قبل ساعات من وصول الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته.

وأحاطت ببراغ إجراءات أمنية مشددة أثناء وصوله إلى مبنى 100 سنتر ستريت قبل الساعة 8 صباحا.

وأظهرت الصور المتداولة من أمام المحكمة، تجمع أكثر من 100 صحفي في الخارج بعد أن منعوا من الدخول إلى القاعة لنقل الجلسة، فيما سمح فقط بتواجد 5 مصورين.

Good morning from the NY criminal courthouse, where Trump’s arraignment is happening today. More than 100 reporters are in line already. It’s cold! pic.twitter.com/rHOjb7MkrD — Clarissa-Jan Lim (@clarissajanlim) April 4, 2023

Greetings from ~The Line~ which is 50 or 60 reporters long. Pizza boxes, lawn chairs, and blankets are strewn about. Some people are sleeping, others are socializing. @HellGateNY says they’re selling their #2 spot for “$10K minimum.” The night is young. pic.twitter.com/yOj5608Han — brittany.kriegstein (@BKriegstein) April 4, 2023

وقال كريس كيزا أحد محامي ترامب إن الرئيس السابق سيتحدث إلى الصحفيين قبل وبعد الجلسة التي من المقرر أن تعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مبينا أن ترامب سيتحدث إلى الجمهور في الردهة قبل وبعد الإجراءات عند الساعة 2:15، ومن ثم سيلقي كلمة من مقر إقامته في مار إيه لاغو في فلوريدا.

واتهم مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي ترامب (76 عاما) بما يعتقد أنه 30 تهمة جنائية على الأقل بعد دفعه أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، قبيل انتخابات 2016.

المصدر: "نيويورك بوست"