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الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 400 مقاتل أوكراني وتدمير مستودعات ذخيرة وإسقاط 3 مسيرات أوكرانية

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الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 400 مقاتل أوكراني وتدمير مستودعات ذخيرة وإسقاط 3 مسيرات أوكرانية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية وإسقاط 3 مسيرات في خيرسون ودونيتسك وتصفية أكثر من 400 جندي في كافة المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية لاعن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

  • في محور كوبيانسك، بلغ عدد الخسائر في صفوف القوات الاوكرانية ما يصل إلى أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزرD-20.
  • في محور كراسني-ليمانسك، تم تصفية ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر D-30.
  • في محور دونيتسك، تم تصفية ما يصل إلى 65 من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير مدافع هاوتزر من طراز D-30.
  •  في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بلغت خسائر القوات الأوكرانية 70 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزر من طراز D20.

  • قتلت القوات المسلحة الروسية ما يصل إلى 10 جنود في محور خيرسون، ودمرت مدفعتي هاوتزر من طراز D-30.

  • تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية في منطقة زابوروجيه وخاركوف وجمهورية دونيتسك، كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك..

  • اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قاذفات صواريخ HIMARS

  • دمرت قواتنا ثلاث مسيرات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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