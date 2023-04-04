الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 400 مقاتل أوكراني وتدمير مستودعات ذخيرة وإسقاط 3 مسيرات أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية وإسقاط 3 مسيرات في خيرسون ودونيتسك وتصفية أكثر من 400 جندي في كافة المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية لاعن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، بلغ عدد الخسائر في صفوف القوات الاوكرانية ما يصل إلى أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزرD-20.

في محور كراسني-ليمانسك، تم تصفية ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر D-30.

في محور دونيتسك، تم تصفية ما يصل إلى 65 من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير مدافع هاوتزر من طراز D-30.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بلغت خسائر القوات الأوكرانية 70 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزر من طراز D20.

قتلت القوات المسلحة الروسية ما يصل إلى 10 جنود في محور خيرسون، ودمرت مدفعتي هاوتزر من طراز D-30.

تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية في منطقة زابوروجيه وخاركوف وجمهورية دونيتسك، كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك..

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قاذفات صواريخ HIMARS

دمرت قواتنا ثلاث مسيرات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية