وزير الدفاع الروسي: الضربات عالية الدقة عطلت إنتاج الأسلحة الأوكرانية وإمداد العدو بالذخيرة

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن الضربات عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية على المنشآت العسكرية الأوكرانية سمحت بتعطيل إنتاج عدد من الأسلحة وإمداد قوات العدو بالذخيرة.

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جاء ذلك خلال اجتماع خاص بشأن توفير الذخيرة في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية اليوم الثلاثاء 4 أبريل، حيث تابع الوزير بأن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس، وتطوير العملية العسكرية في مناطق أرتيوموفسك وأفدييفكا واتجاهي ليمان وكوبيانسك.

وأكد شويغو أن الضربات عالية الدقة على المنشآت العسكرية الأوكرانية سمحت بتعطيل إنتاج عدد من الأٍسلحة وإمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة، فيما تقوم القوات المسلحة الروسية بتدمير الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية المرسلة إلى أوكرانيا سواء في مواقع القتال أو في مراحل النقل.

وفي غضون 3 أشهر، دمرت القوات الروسية 59 مدفعا من طراز M777، و13 مدفعا ذاتي الحركة من طراز Paladin، و14 راجمة صواريخ "هيمارس".

المصدر: تاس