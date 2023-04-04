بيلاروس ترسل طاقما عسكريا إلى روسيا للتدريب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية "اسكندر إم"

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن أطقم من قواتها المسلحة البيلاروسية توجهت إلى روسيا للتدريب على استخدام الصواريخ النووية التكتيكية لمنظومة الصواريخ "إسكندر- إم" .

وجاء في البيان الصحفي لوزارة الدفاع، أن "القضايا الرئيسية التي ستتم دراستها ستكون زيادة تحسين المهارات العملية في إعداد نظام الصواريخ للاستخدام، والتدريب على نشره، وكذلك إجراء عمليات إطلاق تدريبات قتالية".

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وأشارت الوزارة إلى أن "أفراد الطاقم سيتعين عليهم أيضا أن يتدربوا ويطلعوا بالتفصيل على قضايا محتوى واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية لنظام الصواريخ التكتيكية إسكندر- إم، الذي أعيد توزيعه سابقا على الجانب البيلاروسي".

وقال فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة، إن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروس، لكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود. ووفقا له، سيتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في 1 يوليو القادم.

المصدر: نوفوستي