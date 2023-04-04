شركات ألمانية تستأنف تأمين أنابيب "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي

استأنفت شركتا التأمين الألمانيتان "أليانز" و"ميونخ ري" التأمين على خط أنابيب "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي، والتي تعرضت للتخريب العام الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أوروبي لم تكشف عن هويته، قوله إن" شركتي التأمين الألمانيتين استأنفتا تأمين الأنابيب المتضررة التابعة للسيل الشمالي الذي تديره روسيا".

وأوضح مصدر آخر أن التأمين يغطي الضرر المادي للبنية التحتية والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن توقف الأنشطة، كما سيسهل التأمين أعمال الإصلاح اللازمة لاستئناف إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى أوروبا.

وبحسب أحد المصادر، لم تعترض الحكومة الألمانية على التأمين.

كما أشارت مصادر أخرى إلى أن عددا من المساهمين الألمان في "السيل الشمالي" يؤيدون الحفاظ على خط الأنابيب، وذلك أملا في تحسن العلاقات بين موسكو وبرلين.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين ألمان أن عددا قليلا متفائلون بشأن تحسن العلاقات بين روسيا وألمانيا، كما يعتبرون أن هذا التطور للأحداث غير مرجح في المستقبل القريب.

المصدر: وكالات