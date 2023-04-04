فولودين: دعم واشنطن وبروكسل لكييف قاد إلى إنشاء دولة إرهابية في وسط أوروبا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن "الدعم الغربي لنظام كييف أدى إلى إنشاء دولة إرهابية في أوروبا، فكييف تحاول ترهيب وتدمير أولئك الذين يقولون الحقيقة".

وأضاف فولودين في منشور: "كانت هناك مأساة مروعة في سان بطرسبورغ.. ونتيجة للهجوم الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف الإجرامي، توفي المراسل الحربي فلادلين تاتارسكي، مكسيم فومين، وأصيب العديد من الأشخاص".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا :"دماء القتلى والجرحى ملطخة بأيدي بايدن وماكرون وشولتس وغيرهم من رؤساء الدول الذين يدعمون نظام زيلينسكي".

وذكّر فولودين بمقتل الصحفية داريا دوغينا، فضلا عن محاولات إرهابية حاولوا تنفيذها ضد عدد من الصحفيين وأحبطتها قوات الأمن الفدرالي الروسية، حيث لفت فولودين إلى محاولات استهداف الإعلامي الشهير فلاديمير سولوفيوف، ورئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، ودميتري كيسيليف المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" والصحفية أولغا سكابييفا، والمخرج الشهير تيغران كوزيان، ومؤسس قناة Tsargrad TV، قسطنطين مالوفيف.

واختتم فولودين بالقول "لا يوجد مبرر للإرهاب. في جميع أنحاء العالم يقاتلون بشدة ضده. إنهم لا يتفاوضون مع الإرهابيين، يتم تدميرهم".

المصدر: RT