"أين أنت يا جاكوب".. بايدن يبحث عن عمدة مدينة مينيابوليس خلال خطاب له

خلال خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يلقيه في مصنع بولاية مينيسوتا، بدأ في البحث عن عمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، الذي لم يجبه عن سؤاله "أين أنت يا جاكوب؟".

وقال الرئيس الأمريكي في ارتباك "عمدة المدينتين التوأم موجود هنا أيضا.. جاكوب فراي من مينيابوليس. أين أنت يا جاكوب؟ لقد كان هنا.. أعتقد أنه كان على علم بأنني كنت أتحدث".

وعلى الرغم من نداء بايدن، لم يستجب فراي أبدا. كما أنه لم يكن بين السياسيين الذين شاركوا في الحدث، ولفتت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الانتباه إلى ملاحظة بايدن الغريبة على "تويتر".

وأصبح بايدن، الذي سيكمل 81 هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، ويدخل بانتظام في مواقف سخيفة ويرتكب أخطاء وهفوات كثيرة.

على سبيل المثال، جثا بايدن يوم الثلاثاء الماضي دون سبب واضح لالتقاط صورة جماعية مع العمال بعد أن تحدث في منشأة لتصنيع أشباه الموصلات في ولاية كارولينا الشمالية.

وقبل وقت قصير من الخطاب، التقطت الكاميرا توجيه تعليمات مفصلة للرئيس، طُلب منه الوقوف على العلامة الزرقاء على الأسفلت وعدم تركها.

المصدر: نوفوستي