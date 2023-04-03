نتنياهو يوجه رسالة للجيش وسط أزمة انقسام غير مسبوقة في إسرائيل

خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش، ودعا إلى التوصل إلى توافق بخصوص المستجدات والخلافات الداخلية.

وفي كلمة له داخل قاعدة "تل نوف" الجوية، قال بنيامين نتنياهو: "العمل الذي تقومون به مهم دائما، إلا أنه مهم بشكل خاص في هذا الوقت..خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قاتلت قواتنا "الإرهابيين" في قلب مدينة نابلس، واعترضنا طائرتين بدون طيار، وتعلمون جيدا أننا في الأيام الأخيرة كنا نشطين خارج حدودنا ضد أنظمة تدعم الإرهاب وتخطط لتدميرنا".

وأضاف نتينياهو: "بادئ ذي بدء، أود أن أشكر كل واحد منكم على العمل الرائع الذي تقومون به للدفاع عن وطننا ودولتنا، وأنقل مديحنا قبل عيد الفصح".

وأردف: "نحن نعلم أننا في إسرائيل في خضم نقاش داخلي..أعتقد أنه في هذه المناقشة، ومن خلال النوايا الحسنة والحوار الحقيقي، سيكون من الممكن التوصل إلى توافق واسع في الآراء..هذا ما أطمح إليه، لكن من المهم أن نقول لأعدائنا ألا يخطئوا لأن المناقشات الداخلية لا تهم، سنقاتلهم داخل حدودنا وخارجها بكل القوة اللازمة للدفاع عن أنفسنا بأنفسنا".

وتابع: "في هذا الشأن، ما قاله قائد سلاح الجو أمس مهم جدا..كان واضحا..كان صالحا ليس فقط لسلاح الجو ولكن لجيش الدفاع الإسرائيلي بأكمله..لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد بدون قوتها الدفاعية ولا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يوجد بدون تسلسل قيادي واضح وقوي مثل الفولاذ..لدينا هذا..سويا نقف ومعا سنفوز".

المصدر: RT