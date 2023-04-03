"سي إن إن" تكشف موعد ومكان لقاء مكارثي برئيسة تايوان

أفادت شبكة CNN، بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، سيلتقي برئيسة تايوان، تساي إنغ وين، في كاليفورنيا يوم الأربعاء، بالرغم من التحذيرات الصينية وعدم ترحيبها بهذا اللقاء.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، سيعقد الاجتماع في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية، في مدينة سيمي فالي جنوب كاليفورنيا، بالقرب من لوس أنجلوس.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين عن استعدادها للرد، في حال عقد لقاء بين مكارثي ورئيسة تايوان.

ومن جانبها أكدت، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، تشو فنغليان، أن مثل هذا الاتصال بين مكارثي ورئيسة تايوان، سيضر بسيادة الصين بشكل خطير، الأمر الذي سيلقى رفضا قاطعا من قبل بكين.

وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لتايبيه في أوائل أغسطس 2022.

ومن جانبها أدانت الصين، زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها إحدى مقاطعاتها، واعتبرت الزيارة تحريضا أمريكيا لانفصال تايبيه عن بكين، وكرد فعل على ذلك أجرت مناورات عسكرية فوق أجواء تايوان.

المصدر: نوفوستي