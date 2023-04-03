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روسيا تعلن عن تحرك عسكري في اتجاهين قبل ساعات من انضمام فنلندا إلى الناتو

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روسيا تعلن عن تحرك عسكري في اتجاهين قبل ساعات من انضمام فنلندا إلى الناتو
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.

وأضاف غروشكو لوكالة "نوفوستي": "لقد تم بالفعل الأخذ والإعلان عن جزء من الإجراءات.. سنعزز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي. وفي حالة تم نشر في فنلندا قوات ومعدات لأعضاء آخرين في الناتو، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن الروسي بشكل فعال".

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الأمين العام لـ"الناتو": فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في وقت سابق من اليوم الاثنين أن فنلندا ستنضم إلى الحلف غدا الثلاثاء، 4 أبريل، وسيتم رفع علم البلاد في مقر الناتو في بروكسل.

المصدر: نوفوستي

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