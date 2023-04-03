محادثات روسية أممية حول تنفيذ صفقة الحبوب والأوضاع في سوريا

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، آليات تنفيذ صفقة الحبوب، خلال مكالمة هاتفية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمهمة إعادة ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" واستئناف العمل به، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الإشرافي لمارتن غريفيث في مبادرة البحر الأسود.

كما بحث الجانبان تنفيذ مجموعة اتفاقات اسطنبول، المصممة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وتقديم المساعدة للبلدان المحتاجة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان الوضع الحالي في سوريا، مع التركيز على حل المشاكل الإنسانية العاجلة في المقام الأول، للتغلب على تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب أراضيها أوائل فبراير الماضي.

وأكد فيرشينين على أهمية ضمان الوصول إلى جميع المحتاجين في الأراضي السورية، بالتنسيق مع دمشق، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2672.

كما ألمح فيرشينين لضرورة تقديم المساعدات دون تمييز، واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مع الامتثال الصارم لمعايير القانون الإنساني الدولي، والمبادئ المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182".

المصدر: نوفوستي