بولندا تعلن تسليمها مقاتلات "ميغ-29" إلى كييف

أعلنت بولندا اليوم الاثنين أنها سلمت عدة مقاتلات من طراز "ميغ-29" إلى كييف.

جاء ذلك على لسان مارسين بريداتش، رئيس قسم السياسة الدولية في مكتب الرئاسة البولندية، في تصريح للمحطة الإذاعية "RMF FM".

وقال بريداتش ردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا أرسلت طائرات ميغ -29 إلى أوكرانيا: "لقد تم بالفعل إرسال عدة طائرات ميغ، على حد علمي".

وأشار إلى أن بولندا بطبيعتها تعتزم إخراج هذه المقاتلات من الخدمة في المستقبل القريب، مضيفا أنها مقاتلات تم إنتاجها في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي وكان ينبغي استبدالها في السنوات القليلة المقبلة.

وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية أنها سلمت أوكرانيا 4 مقاتلات "ميغ 29" من 13 مقاتلة، كانت قد تعهدت بها سلوفاكيا لقوات كييف.

ونددت روسيا بعد ذلك بهذه الخطوة واعتبرتها غير ودية، وانتهاكا صارخا لالتزامات براتيسلافا بعدم إعادة تصدير الأسلحة الروسية دون موافقة موسكو.

المصدر: وكالات