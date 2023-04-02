فحص الحمض النووي يلم شمل أم تركية مع رضيعتها بعد فراق دام 54 يوما بسبب الزلزال

التم شمل سيّدة تركية بعد فراق دام 54 يوما، مع رضيعتها التي أنقذتها فرق الإغاثة من تحت أنقاض الزلزال المدمر في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وعانقت الأم ياسمين بكداش، رضيعتها التي تم إخراجها من تحت الأنقاض بعد 128 ساعة من الزلزال بحسب معلومات نشرتها وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية.

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وأعلنت الوزارة أن الوزيرة دريا يانق، ساهمت في لقاء بكداش مع ابنتها "فاتن" (3.5 أشهر) في ولاية أضنة.

وفقدت الرضيعة والدها وأخويها جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير الماضي، فيما أصيبت والدتها وكانت تخضع للعلاج في مدينة أضنة الطبية. وأشرفت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على رعاية الطفلة بعد إنقاذها ونقلها إلى العاصمة أنقرة لإجراء التحريات اللازمة بشأن أسرتها.

وبعد فحص عينات من الحمض النووي، اكتشفت الوزارة التركية أن والدة الرضيعة هي "ياسمين بكداش" التي كانت تخضع للعلاج في أضنة.

وشهدت الوزيرة دريا يانق لحظات لقاء بكداش برضيعتها في أجواء عاطفية بعد فراق دام نحو شهرين، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء.

المصدر: الأناضول