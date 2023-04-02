العراق يصدر بيانا بشأن قرار تخفيض إنتاج النفط "الطوعي"

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تفاصيل تخفيض إنتاج النفط "الطوعي" مع مجموعة من الدول المنتجة للنفط.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق، قرّرت وزارة النفط خفض الإنتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023".

وأضافت أن "هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط وبما لا يتعارض مع سياسة الخفض السابقة".

هذا وقد قررت مجموعة من الدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج بصورة طوعية وذلك بالتنسيق مع عدد من الدول التي شاركت بإعلان التعاون من أعضاء منظمة "أوبك" ومن خارجها، اعتبارا من شهر مايو وحتى نهاية العام الجاري.

المصدر: RT