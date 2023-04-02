السفير الروسي لدى مينسك: سيتم نقل الأسلحة النووية إلى الحدود الغربية لدولة الاتحاد

صرح السفير الروسي لدى مينسك بوريس غريزلوف، بأنه سيتم نقل الأسلحة النووية في بيلاروس إلى الحدود الغربية لدولة الاتحاد، لتعزيز أمن البلدين.

وأشار السفير إلى أنه بحلول الأول من يوليو، وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم تجهيز منشأة تخزين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وقال الدبلوماسي لقناة "إس تي في" البيلاروسية: "الأسلحة النووية ستنقل إلى الحدود الغربية لدولتنا الاتحادية وستزيد من احتمالات ضمان أمننا، وسيتم ذلك على الرغم من الضجيج في أوروبا والولايات المتحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأوضح بوتين أن روسيا لن تسلم أسلحة نووية إلى بيلاروس، لكنها تفعله ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود، وأن مواقع تخزين الأسلحة النووية في بيلاروس قيد التشييد، وستصبح جاهزة مطلع يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي + RT