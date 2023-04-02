بوتين يعقد اجتماعا هاما لمجلس الأمن الأسبوع المقبل ويزور إحدى المناطق الروسية

قال المتحدث باسم الكرملين إن اجتماعا هاما سيعقده الرئيس فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة "روسيا -1" التلفزيونية، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نعم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا هاما مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأسبوع المقبل، وسيعلن الكرملين عن التفاصيل في وقت لاحق".

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بدورها قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الرئيس بوتين سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لمجلس الأمن كما سيقبل أوراق اعتماد سفراء أجانب، وسيزور إحدى المناطق الروسية.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر في الأسبوع المقبل أيضا، في 6 أبريل، عقد اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد في روسيا وبيلاروس، يسبقه اجتماع للرئيسين الروسي والبيلاروسي في الـ 5 من أبريل.

المصدر: نوفوستي، تاس





