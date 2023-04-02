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المكسيك.. مصرع شخصين جراء حريق في منطاد هواء ساخن (فيديو)

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المكسيك.. مصرع شخصين جراء حريق في منطاد هواء ساخن (فيديو)
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لقي شخصان مصرعهما وأصيبت فتاة بعد أن اشتعلت النيران في منطاد الهواء الساخن الذي كانا يستقلانه بالقرب من مكسيكو سيتي.

وقال مسؤولون إن الفتاة أصيبت بحروق وكسر في ذراعها، أما القتلى فهم رجل (50 عاما)، وامرأة (38 عاما).

وبحسب مقطع فيديو للحادث نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا أن ركاب المنطاد سقطوا أو قفزوا منه.

ووقع الحادث بالقرب من موقع خراب تيوتيهواكان، الذي يعود إلى ما قبل الإسبان، شمال مدينة مكسيكو مباشرة. وتعد المنطقة موقعا شهيرا لركوب المنطاد.

وكانت تيوتيهواكان، التي اشتهرت بمعبديها التوأم للشمس والقمر، مدينة كبيرة تضم أكثر من 100000 نسمة وتغطي حوالي 8 أميال مربعة (20 كيلومترًا مربعا).

والمدينة التي لا تزال غامضة، واحدة من أكبر المدن في العالم، كانت في ذروتها بين 100 قبل الميلاد و750 م، وتم التخلي عنها قبل صعود الأزتيك في القرن الرابع عشر.

المصدر: ABC

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