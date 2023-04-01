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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر زيلينسكي

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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر زيلينسكي
Gettyimages.ru
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ
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حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونغ، السلطات الأوكرانية الحالية من مخاطر حصولها على الأسلحة النووية.

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وقالت، اليوم السبت إن زيلينسكي يخاطر بمستقبل بلاده، مشيرة إلى أنه توجد لديه طموحات سياسية للحصول على الأسلحة النووية.

وأضافت أن الرئيس الأوكراني مخطئ باعتقاده أن "المظلة النووية الأمريكية يمكن أن تحمي بلاده من روسيا".

وقالت كيم يو جونغ، سابقا، إن روسيا ستحرق الأسلحة التي تفاخر بها واشنطن والغرب عن بكرة أبيها، مشددة على أن بلادها ستبقى دوما مع روسيا في خندق واحد.

المصدر: تاس

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