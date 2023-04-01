صحيفة: السويد والدنمارك وألمانيا تتعاون بالتحقيق في تخريب "السيل الشمالي"

أفادت صحيفة "Welt am Sonntag" بأن ألمانيا والسويد والدنمارك نظمت تعاونا فيما بينها بالتحقيق في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

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ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن تبادل المعلومات بين المحققين الألمان وزملائهم الأجانب تكثف في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الدنمارك والسويد وألمانيا كانت تخطط للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي" في إطار "مجموعة تحقيق مشتركة" لكن ذلك لم يحدث لأن السويد انسحبت من هذه المجموعة، ثم انسحبت منها الدنمارك، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.

ونشر الصحفي الأمريكي الحائز بجائزة نوبل سيمور هيرش في 8 فبراير الماضي نتائج تحقيقه الخاص في ملابسات التفجيرات التي وقعت في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في 26 سبتمبر 2022. وقال إن الولايات المتحدة دبرت هذا التخريب. وكتب أن الغواصين الأمريكيين قاموا أثناء مناورات "Baltops" في صيف عام 2022 بتلغيم خطوط أنابيب الغاز، وبعد 3 أشهر قام الجانب النرويجي بتفجيرها. وتابع هيرش أن القرار حول إجراء هذه العملية اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد 9 أشهر من المناقشة مع مسؤولي الأمن الوطني في الإدارة الأمريكية. وفيما بعد أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ليست لديها أي صلة بتفجيرات خطوط أنابيب الغاز الروسية في العام الماضي.

المصدر: نوفوستي