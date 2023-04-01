حفيد رئيس كوريا الجنوبية الأسبق يعتذر لذوي ضحايا انتفاضة كوانغجو الديمقراطية (صور)

قدم جيون وو وون، حفيد رئيس كوريا الجنوبية الأسبق، جيون دو هوان، اعتذارا لضحايا انتفاضة كوانغجو المؤيدة للديمقراطية، نيابة عن جده الراحل.

وأوضح جيون وو وون، موقفة هذا، قائلا: "إن جده الرئيس الأسبق، جيون دو هوان، هو السفاح الرئيسي في المذبحة التي جرت بحق مواطني كوانغجو قبل أكثر من 40 عاما".

واجتمع جيون وو وون، مع ذوي ضحايا انتفاضة كوانغجو الديمقراطية، التي انطلقت في الـ 18 من مايو عام 1980، وقال "إن جده مجرم كبير، ولم يعمل على تطوير الديمقراطية بل عمل على تقويضها".

وأضاف، "عندما سألت أفراد عائلتي عن انتفاضة الـ 18 من مايو، غيروا الموضوع أو التزموا الصمت، لذا لم أجد إجابة صحيحة، حيث قالوا إن الحادث كان شغبا وليس حركة ديمقراطية".

وتابع: "طوال حياتي تربيت بين ذئاب ترتدي أقنعة خراف برئية، وعشت كذئب جبان، بيد أنني أدركت الآن حجم ذنبي، وأتقدم بالاعتذار الآن ليس لأنني شخص صالح بل لشعوري بذنب كبير، أعتذر لسكان كوانغجو الذين عانوا خلال مواجهتهم الحكم العسكري دون خوف".

وأردف قائلا: "وجودي في هذا المكان يعد ذنبا أيضا، وأشكر سكان كوانغجو على منحي هذه الفرصة، واستقبالهم لي بحفاوة ".

وأعرب جيون وو وون، عن نيته المشاركة في التحقيق الذي تقوم به لجنة تقصى الحقائق في حيثيات حادث الـ 18 من مايو.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، جيون وو وون، وهو يحيي أمهات ضحايا انتفاضة كوانغجو، راكعا على ركبتيه، ومن جهة أخرى ترحيب هؤلاء النسوة به وشكرهن له على شجاعته.

واستولى الرئيس الأسبق، على السلطة عقب انقلاب عسكري عام 1979 وشغل منصب رئيس الدولة منذ العام 1980 – 1988، وقد تعرض لموجة انتقادات واسعة، بسبب القمع الدموي للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في غوانغجو، والتي خلفت مئات القتلى، وتوفي في العام 2021 عن عمر يناهز 90 عاما.

المصدر: يونهاب