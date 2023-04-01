الدفاع الأرمنية تعلن مقتل جندي وإصابة آخر على الحدود مع أذربيجان

أفادت وزارة دفاع أرمينيا بمقتل جندي أرمني وإصابة آخر في حادث على الحدود مع أذربيجان.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت، "في 31 مارس، الساعة 22.50 (21.50 بتوقيت موسكو)، في القسم الجنوبي الشرقي من المنطقة الحدودية، في ظروف سيئة للرؤية للغاية، بسبب سوء فهم، وقع تبادل لإطلاق النار بين جنود القوات المسلحة الأرمنية والقوات الأذربجانية، وإثر ذلك قتل جندي من قواتنا وأصيب آخر".

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ولفت البيان إلى أن "التحقيق جار لتوضيح ملابسات الحادث".

المصدر: نوفوستي