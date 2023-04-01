عبر رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا سينتهي بالفقدان الكامل للسلطة من قبل نظام كييف، وأن لحظة التحول في النزاع ستحدث في العام الجاري.

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وقال قسطنطينوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "إن انتصار روسيا محدد مسبقا. ستحدث لحظة تحول هذا العام. يتطور الوضع حاليا في اتجاه انتهاء النزاع. إنه لن ينتهي قريبا. ولن ينتهي بسلام بل بالفقدان الكامل للسيطرة على البلاد من قبل نظام كييف. ستنهار جبهتهم، كما ستنهار هذه الشجرة النازية التي قاموا برعايتها لفترة طويلة".

وأضاف أن النزاع المسلح سينتهي باستعادة سيطرة روسيا على أراضيها التاريخية، وأن حل المشكلة قد يحدث "بحلول الخريف القادم".

وتابع: "وتتطابق هنا أشياء كثيرة: جهودنا وعمل جيشنا الذي بحلول هذا الوقت سينجز كل المهام الناشئة. ويقنعني تواصلي مع الرجال في الخطوط الأمامية بأن الأحداث ستتطور على هذا النحو بالضبط".

المصدر: نوفوستي